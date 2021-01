Torna il maltempo sull'Italia: nelle prossime ore pioggia e vento (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo un sostanziale miglioramento negli ultimi giorni, Torna il maltempo sull'Italia. Da domani, giovedì 21 gennaio, un treno di perturbazioni colpirà a raffica gran parte delle nostre regioni. Fronti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo un sostanziale miglioramento negli ultimi giorni,il. Da domani, giovedì 21 gennaio, un treno di perturbazioni colpirà a raffica gran parte delle nostre regioni. Fronti ...

globalistIT : - zazoomblog : METEO 7 Giorni. PIOGGIA e NEVE torna maltempo! Ma freddo allenta la morsa - #METEO #Giorni. #PIOGGIA #torna - ilfaroonline : Nuovo stop all’anticiclone: da giovedì torna il maltempo atlantico con pioggia e neve - Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: #METEO - Torna il #MALTEMPO in #ITALIA con le correnti umide dall'Atlantico, le previsioni per le prossime ore https://… - CentroMeteoITA : #METEO - Torna il #MALTEMPO in #ITALIA con le correnti umide dall'Atlantico, le previsioni per le prossime ore -