Torino, secondo allenamento per Nicola: Benevento più lontana per un difensore

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Davide Nicola ha diretto questo pomeriggio il suo secondo allenamento da tecnico del Torino. Arrivato al posto di Marco Giampaolo, l'allenatore di Luserna San Giovanni sta preparando l'esordio sulla panchina granata di venerdì sera, in trasferta al "Ciro Vigorito" di Benevento. Gara che Nicola Nkoulou sarà molto probabilmente costretto a saltare. Il difensore camerunense si è sottoposto a controlli che hanno confermato l'affaticamento muscolare all'ileo-psoas di destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno, ma a 48 ore dal match con i giallorossi un recupero appare complicato. Il resto dei calciatori granata ha svolto una sessione tecnico-tattica, terminata con una partita a campo e ...

