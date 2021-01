Sondaggi, con il partito di Conte testa a testa alle elezioni tra giallorossi e centrodestra. La sua lista vale il 16% (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se si votasse oggi, un ipotetico partito di Giuseppe Conte potrebbe contare sul 16% dei consensi, piazzandosi subito dopo la Lega tra gli schieramenti politici più votati. Lo rivela l’ultimo Sondaggio condotto da Swg per La7 che certifica la popolarità del premier anche in questa fase di instabilità di governo dovuta alla crisi aperta da Italia viva. Il bacino potenziale di voti attinge per un terzo dagli indecisi/astenuti, il 5% arriva dal Movimento 5 stelle, il 4% dal Pd, lo 0,7% dal centrodestra e l’1% da altri partiti. La conseguenza è che quasi tutte le forze che compongono l’attuale maggioranza vedono ridursi il proprio elettorato: il partito democratico, stabile nelle ultime settimane intorno al 20%, in questo scenario è dato al 15,4%. I pentastellati scendono addirittura a pochi passi dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se si votasse oggi, un ipoteticodi Giuseppepotrebbe contare sul 16% dei consensi, piazzandosi subito dopo la Lega tra gli schieramenti politici più votati. Lo rivela l’ultimoo condotto da Swg per La7 che certifica la popolarità del premier anche in questa fase di instabilità di governo dovuta alla crisi aperta da Italia viva. Il bacino potenziale di voti attinge per un terzo dagli indecisi/astenuti, il 5% arriva dal Movimento 5 stelle, il 4% dal Pd, lo 0,7% dale l’1% da altri partiti. La conseguenza è che quasi tutte le forze che compongono l’attuale maggioranza vedono ridursi il proprio elettorato: ildemocratico, stabile nelle ultime settimane intorno al 20%, in questo scenario è dato al 15,4%. I pentastellati scendono addirittura a pochi passi dalla ...

a_padellaro : FINE DEL PATTO CON GLI ITALIANI: É LIBERI TUTTI Non occorrono i sondaggi per sapere che la stragrande maggioranza d… - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - pynchsdreamer : RT @uhgoodnjk: tw // selfharm per favore è importante quindi leggete e rt se in tl vi capitano dei sondaggi con dei segni incomprensibil… - paolorm2012 : Sondaggi, con il partito di Conte testa a testa alle elezioni tra giallorossi e centrodestra. La sua lista vale il… - Noovyis : (Sondaggi, con il partito di Conte testa a testa alle elezioni tra giallorossi e centrodestra. La sua lista vale il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi con Sondaggi, con il partito di Conte testa a testa alle elezioni tra giallorossi e centrodestra Il Fatto Quotidiano Tim: cda delibera all'unanimita' iter per lista in vista rinnovo board (RCO)

Nessun altro socio vuole presentare lista di maggioranza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - Il consiglio di amministrazione di Tim riunito oggi ha avviato l'iter per la presentazione di u ...

Emilia Romagna, via al bando per erogare 21,3 miliardi ai pubblici esercizi

La Regione ha stanziato fondi per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalla crisi generata dalla pandemia. Non sarà un clic-day, ma si consiglia di non attendere l'ultimo giorno. Fipe: «Servono però ...

Nessun altro socio vuole presentare lista di maggioranza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - Il consiglio di amministrazione di Tim riunito oggi ha avviato l'iter per la presentazione di u ...La Regione ha stanziato fondi per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalla crisi generata dalla pandemia. Non sarà un clic-day, ma si consiglia di non attendere l'ultimo giorno. Fipe: «Servono però ...