Prada Cup, Luna Rossa e Ineos Uk: come funzionano i sistemi di grinding? Britannici rivoluzionari e più potenti, italiani sul classico: tutte le differenze (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere la differenza dei sistemi di grinding adottati dalle varie realtà durante la Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Fa impressione soprattutto il confronto tra Ineos Uk e Luna Rossa, che tra l’altro si sfideranno sabato e domenica in un doppio match race decisivo per le sorti del round robin (il team tricolore deve vincere entrambe le regate se vuole chiudere in testa e accedere direttamente alla finale di Prada Cup, senza dover passare dalla semifinale contro American Magic). Sull’imbarcazione italiana la disposizione dei grinder è quella classica, con coppie in spinta e tradizionale posizione poppa-prua. Sulla barca britannica, invece, i grinder sono disposti in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere la differenza deidiadottati dalle varie realtà durante laCup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Fa impressione soprattutto il confronto traUk e, che tra l’altro si sfideranno sabato e domenica in un doppio match race decisivo per le sorti del round robin (il team tricolore deve vincere entrambe le regate se vuole chiudere in testa e accedere direttamente alla finale diCup, senza dover passare dalla semifinale contro American Magic). Sull’imbarcazione italiana la disposizione dei grinder è quella classica, con coppie in spinta e tradizionale posizione poppa-prua. Sulla barca britannica, invece, i grinder sono disposti in ...

