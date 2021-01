Per Juve-Napoli esordisce la nuova videocamera stile PS5 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche la tecnologia si rinnova per la finale si Supercoppa in programma questa sera tra Juve e Napoli. Sarà utilizzata per la prima volta in Europa una telecamera dinamica, Un tipo di camera che, scorrendo su un cavo laterale parallelo al campo, offrirà un punto di vista nuovo e più coinvolgente per i tifosi costretti ad assistere alla partita solo dal divano di casa. La nuova tecnologia dovrebbe fornire immagini che si avvicinano a quelle dei più popolari videogiochi di calcio. Radio Punto Nuovo ha intervistato il regista di questa sera Popi Bonnici “Per stasera vogliamo riprendere un’immagine identica a quella del gaming con una camera particolare che corre, su dei cavi, insieme ai giocatori, fino a quasi 54 km/h. L’inquadratura sarà come quella della PS5 giocando a FIFA o PES, ma sarà un uso limitato per concedere di imparare e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche la tecnologia si rinnova per la finale si Supercoppa in programma questa sera tra. Sarà utilizzata per la prima volta in Europa una telecamera dinamica, Un tipo di camera che, scorrendo su un cavo laterale parallelo al campo, offrirà un punto di vista nuovo e più coinvolgente per i tifosi costretti ad assistere alla partita solo dal divano di casa. Latecnologia dovrebbe fornire immagini che si avvicinano a quelle dei più popolari videogiochi di calcio. Radio Punto Nuovo ha intervistato il regista di questa sera Popi Bonnici “Per stasera vogliamo riprendere un’immagine identica a quella del gaming con una camera particolare che corre, su dei cavi, insieme ai giocatori, fino a quasi 54 km/h. L’inquadratura sarà come quella della PS5 giocando a FIFA o PES, ma sarà un uso limitato per concedere di imparare e ...

