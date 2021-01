Parma, i convocati di D’Aversa per la Lazio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roberto D’Aversa, ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia contro la Lazio. Tante assenze per i ducali soprattutto in avanti, con un reparto offensivo tutto nuovo e quasi da reinventare, e in difesa con giocatori quasi contati. Ecco la lista completa dei 23 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: Bane, Busi, Dierckx, Radu, Ricci;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kosznovszky, Kurtic, Sohm, Traoré.Attaccanti: Adorante, Artistico, Brunetta, Lopes Silva, Mihaila, Sprocati. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roberto, ha diramato la lista deiper la gara di Coppa Italia contro la. Tante assenze per i ducali soprattutto in avanti, con un reparto offensivo tutto nuovo e quasi da reinventare, e in difesa con giocatori quasi contati. Ecco la lista completa dei 23 calciatori: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: Bane, Busi, Dierckx, Radu, Ricci;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kosznovszky, Kurtic, Sohm, Traoré.Attaccanti: Adorante, Artistico, Brunetta, Lopes Silva, Mihaila, Sprocati. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

