Pallanuoto | Paolo Zizza | “Sabato sarà una battaglia Tutti devono rispettare l’Italia”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico difemminile: nelle semifinali di23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Paesi Bassi ed Italia è scattata la seconda giornata del Gruppo B: pareggio meritato per il Setterosa del CT, che blocca sul 7-7 la squadra di Arno Havenga.al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dal pareggio odierno, che rende ancora incerto il primato nel Gruppo A: “Il pallino, che domani poteva essere in mano a Ungheria o Grecia, ora passa in mano ai Paesi Bassi, che potranno scendere in acqua sapendo il risultato di Grecia-Ungheria e in qualche modo scegliere con quanti gol di scarto battere la Francia“. Sul prosieguo del torneo e sul match decisivo di ...