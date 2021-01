Pallanuoto femminile | classifica Preolimpico 2021 | Ungheria-Grecia decisiva per il primato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede deldi: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio, ma sarà nelle semifinali di sabato che saranno messi in palio gli ultimi due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Dopo le gare odierne ancora nulla è deciso in ottica tabellone della seconda fase: nel Girone A i Paesi Bassi per essere primi dovranno battere con 14 gol di scarto la Francia, mentre nel Girone Bsi giocheranno tutto nello scontro diretto di domani, con le magiare che potranno anche giocare per il pari (indipendentemente da chi sarà terza, dato che hanno fatto meglio dellasia contro il Kazakistan che contro Israele).FASE A GIRONI ...