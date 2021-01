“No, lui no”. Coppia scomparsa a Bolzano, a sorpresa parla la fidanzata del figlio indagato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Bolzano, parla la fidanzata di Benno. Il giovane insegnante di fitness, benno Neumair risulta ancora indagato con l’accusa di aver ucciso e occultato i corpi di Peter e Laura, padre e madre del giovane. Ma alle parole della fidanzata, si uniscono anche quelle dello zio Günther Neumair, fratello di Peter, apparse sulle pagine de Il Corriere dell’Alto Adige. Un incubo, così definisce questo periodo anche la fidanzata di Benno, principale indagato della scomparsa della Coppia dei coniugi Neumair: “Sto vivendo un incubo. Sono convinta che Benno sia innocente”. Presso l’abitazione della ragazza, Benno avrebbe trascorso la notte della scomparsa dei genitori. Il 30enne pare sia stato dunque l’ultimo ad aver visto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ladi Benno. Il giovane insegnante di fitness, benno Neumair risulta ancoracon l’accusa di aver ucciso e occultato i corpi di Peter e Laura, padre e madre del giovane. Ma alle parole della, si uniscono anche quelle dello zio Günther Neumair, fratello di Peter, apparse sulle pagine de Il Corriere dell’Alto Adige. Un incubo, così definisce questo periodo anche ladi Benno, principaledelladelladei coniugi Neumair: “Sto vivendo un incubo. Sono convinta che Benno sia innocente”. Presso l’abitazione della ragazza, Benno avrebbe trascorso la notte delladei genitori. Il 30enne pare sia stato dunque l’ultimo ad aver visto la ...

