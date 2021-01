Microsoft Edge Dev: novità versione 89.0.767.0 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Microsoft ha rilasciato oggi una nuova build per la variante Dev del browser Microsoft Edge: si tratta della versione 89.0.767.0. novità in questa versione HoloLens 2: il nuovo Microsoft Edge è ora disponibile anche per gli Insider che utilizzano HoloLens 2. Potete trovare maggiori informazioni al seguente link. Miglioramenti Completamento automatico: l’autofill adesso è in grado di salvare e riempire i compleanni. Inoltre, adesso è in grado di leggere dati come gli indirizzi copiati negli “Appunti” e suggerirli per il completamento automatico. Condivisione nelle PWA: nel menu “…” dei siti web installati come app è stato aggiunto il pulsante “Condividi”. Ciò permette di utilizzare il menu di condivisione di Windows 10 anche nelle PWA. Schede ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha rilasciato oggi una nuova build per la variante Dev del browser: si tratta della89.0.767.0.in questaHoloLens 2: il nuovoè ora disponibile anche per gli Insider che utilizzano HoloLens 2. Potete trovare maggiori informazioni al seguente link. Miglioramenti Completamento automatico: l’autofill adesso è in grado di salvare e riempire i compleanni. Inoltre, adesso è in grado di leggere dati come gli indirizzi copiati negli “Appunti” e suggerirli per il completamento automatico. Condivisione nelle PWA: nel menu “…” dei siti web installati come app è stato aggiunto il pulsante “Condividi”. Ciò permette di utilizzare il menu di condivisione di Windows 10 anche nelle PWA. Schede ...

