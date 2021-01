“Ma quale vacanza, ecco perché è volata a Dubai”. Elisabetta Gregoraci, soffiata-epica: il retroscena (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il nuovo anno di Elisabetta Gregoraci si è aperto con una nuova polemica. Per festeggiare il 2021, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip era volata a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese, dopo la decisione della produzione di prolungare il reality show condotto da Alfonso Signorini, aveva deciso di abbandonare il programma per riabbracciare il figlio e trascorrere le festività insieme alla famiglia. Tantissimi fan hanno apprezzato la sua scelta, apprezzata anche dall’ex marito Flavio Briatore, che in una intervista aveva tessuto le lodi della showgirl calabrese. “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale”, aveva spiegato poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il nuovo anno disi è aperto con una nuova polemica. Per festeggiare il 2021, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip eraper raggiungere il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese, dopo la decisione della produzione di prolungare il reality show condotto da Alfonso Signorini, aveva deciso di abbandonare il programma per riabbracciare il figlio e trascorrere le festività insieme alla famiglia. Tantissimi fan hanno apprezzato la sua scelta, apprezzata anche dall’ex marito Flavio Briatore, che in una intervista aveva tessuto le lodi della showgirl calabrese. “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale”, aveva spiegato poi ...

LaTuaCasaGroup : Sapete dire in quale città del Lago Maggiore è questa spiaggia? #Lagomaggiore #lakemaggiore #lake #italia #italy… - partyepartenze : Il primo weekend di vacanza vera che riusciremo a fare. andrà festeggiato con un'esperienza incredibile: per esempi… - michelecarugi : @riotta La seconda casa 'di vacanza' direi di no. La norma per La di 'abitazione', chiarendo che si intende una cas… - ur4m4ki : prof: 'per me la dad è come se fosse una vacanza' allora per quale cazzo di motivo mi fai alzare alle 8 di mattina… - Sabrina81779993 : @Rossonera18m Io non capisco quindi domani il virus va in vacanza? Ed è zona rossa... Cerco di capire quale colore… -

Ultime Notizie dalla rete : quale vacanza Inps, pubblicata la procedura di accreditamento pacchetti soggiorno vacanza in Estate per le scuole superiori Orizzonte Scuola Gli stranieri in Italia "scoprono" il bonus vacanza. Ma basterà a salvare la Liguria?

Le perplessità di UPA Savona: "Bonus farraginoso e troppe risorse disgregate in tanti piccoli progetti anziché in un unico grande ristoro per l'economia" ...

Cicloturismo in Italia: un patrimonio da 58 mila chilometri ciclabili

I dati del cicloturismo in Italia. Dalle regioni più amate dai ciclisti a quelle più attrezzate; dalle reti ciclabili alle possibilità di sviluppo: cosa sapere ...

Le perplessità di UPA Savona: "Bonus farraginoso e troppe risorse disgregate in tanti piccoli progetti anziché in un unico grande ristoro per l'economia" ...I dati del cicloturismo in Italia. Dalle regioni più amate dai ciclisti a quelle più attrezzate; dalle reti ciclabili alle possibilità di sviluppo: cosa sapere ...