LIVE Italia-Olanda 1-2 | Preolimpico pallanuoto in DIRETTA | terminato il primo quarto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si aggiudica anche il secondo sprint. TERMINA ILTEMPO:1-2. Dopo un buon avvio, che forse aveva anche illuso, il Setterosa si è spento. Preoccupa in particolare che le azzurre facciano molta fatica per andare a concludere. Le centroboa Palmieri ed Aiello stanno patendo la fisicità delle avversarie. 14? Sul palo la palombella di Rogge. 44? Ennesima azione in cui il Setterosa non ha neanche tirato. E’ davvero preoccupante. 1’18” Conclusione ravvicinata del centroboa Sevenich, para Gorlero. 1’34” Fallo in attacco di Aiello. 1’49” Azione senza concludere per l’. L’deve tornare a macinare gioco in attacco. 2’18” Esce la conclusione di Avegno. Ora l’...