La difesa di Barbara d’Urso per Giulio Pretelli da Pomeriggio 5 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra le poche persone al mondo al comprendere l’esigenza del fratello di Pierpaolo Pretelli, a essere ospite fisso nei talk di Canale 5, c’è Barbara d’Urso che nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, ha difeso a spada tratta sia Giulio che sua madre Margherita. E come poteva essere altrimenti, visto che i due sono stati ospiti fissi nei suoi programmi da quando il Grande Fratello VIP 5 è iniziato. La conduttrice, nella puntata di ieri, del suo programma, ha spiegato che Giulio avrebbe dovuto essere in studio ( aveva persino parlato di una poltrona vuota che però in realtà non c’era, giusto per dire il pathos…. La d’Urso quindi ha spiegato che dopo il sermone fatto dal Pretelli a suo fratello nella diretta con Signorini, alla fine Giulio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra le poche persone al mondo al comprendere l’esigenza del fratello di Pierpaolo, a essere ospite fisso nei talk di Canale 5, c’èche nella puntata di5 di ieri, ha difeso a spada tratta siache sua madre Margherita. E come poteva essere altrimenti, visto che i due sono stati ospiti fissi nei suoi programmi da quando il Grande Fratello VIP 5 è iniziato. La conduttrice, nella puntata di ieri, del suo programma, ha spiegato cheavrebbe dovuto essere in studio ( aveva persino parlato di una poltrona vuota che però in realtà non c’era, giusto per dire il pathos…. Laquindi ha spiegato che dopo il sermone fatto dala suo fratello nella diretta con Signorini, alla fine...

