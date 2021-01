Juve Napoli 0-0 LIVE: primi lampi di Manolas e Ronaldo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa italiana tra Juve e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Juve e Napoli si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa Italiana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Napoli 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia al Mapei Stadium 3? Bentancur in gioco pericoloso su Zielinski – Primo fallo dell’incontro 6? Colpo di testa Manolas – Girata aerea da corner. Pallone alto ma non lontano dalla porta di Szczesny 7? Tiro Ronaldo – Passa in mezzo a due con la suola e prova il tiro da fuori. Deviato in corner 9? Tiro Arthur – Bell’iniziativa di Kulusevski sulla destra che apparecchia il rimorchio di Arthur che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa italiana tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa Italiana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia al Mapei Stadium 3? Bentancur in gioco pericoloso su Zielinski – Primo fallo dell’incontro 6? Colpo di testa– Girata aerea da corner. Pallone alto ma non lontano dalla porta di Szczesny 7? Tiro– Passa in mezzo a due con la suola e prova il tiro da fuori. Deviato in corner 9? Tiro Arthur – Bell’iniziativa di Kulusevski sulla destra che apparecchia il rimorchio di Arthur che ...

