Inauguration Day: Joe Biden si insedia alla Casa Bianca, a che ora e dove vederlo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Su LA7, alle 17:00 , sarà il TG condotto da Enrico Mentana a seguire in diretta l'insediamento di Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. La proposta del canale dedicata all'... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Su LA7, alle 17:00 , sarà il TG condotto da Enrico Mentana a seguire in diretta l'mento di Joecome nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. La proposta del canale dedicata all'...

RaiNews : L'insediamento ufficiale, il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris #InaugurationDay Speciale #Rainews24 dalle 17… - team_world : Lady Gaga canta l'inno nazionale americano all'#InaugurationDay, la cerimonia per l’insediamento del nuovo Presiden… - repubblica : Tutti numeri dell'Inauguration Day 2021 - AzzurraMangani : DA FACEBOOK A PARLER, NUOVE MISURE SOCIAL PER L’INAUGURATION DAY – #MERCOLEDÌSOCIAL - lightsvp_ : RT @marcole___: George Washington dall'oltretomba che si prepara per l'esibizione di Lady Gaga sull'inno nazionale all'inauguration day htt… -