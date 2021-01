Il Governo per ora se la cava: il numero dei contagi sembra diminuire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier incassa la fiducia anche al Senato, ma i numeri sono pochi ed al momento non si è ancora ben capito cosa succederà. Il Governo Conte incassa la maggioranza relativa in Senato, non è il massimo certo, ma in questa fase lo stesso premier avrà la possibilità di schiarirsi le idee e trovare eventualmente nuove soluzioni per il suo esecutivo. Non è da escludere l’ingresso di nuove figure politiche in maggioranza, cosi come non è da escludere un confronto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in merito all’attuale scenario politico. Conte evidentemente sa bene quale sarà il suo percorso, è andato dritto per la sua strada superando, uscendo indenne dalla prova del Parlamento, indenne numericamente, e ringraziando, di fatto, l’astensione di Italia Viva. Tale astensione ha permesso di abbassare il quorum da raggiungere per ottenere ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier incassa la fiducia anche al Senato, ma i numeri sono pochi ed al momento non si è ancora ben capito cosa succederà. IlConte incassa la maggioranza relativa in Senato, non è il massimo certo, ma in questa fase lo stesso premier avrà la possibilità di schiarirsi le idee e trovare eventualmente nuove soluzioni per il suo esecutivo. Non è da escludere l’ingresso di nuove figure politiche in maggioranza, cosi come non è da escludere un confronto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in merito all’attuale scenario politico. Conte evidentemente sa bene quale sarà il suo percorso, è andato dritto per la sua strada superando, uscendo indenne dalla prova del Parlamento, indenne numericamente, e ringraziando, di fatto, l’astensione di Italia Viva. Tale astensione ha permesso di abbassare il quorum da raggiungere per ottenere ...

