Il Bimby della Lidl non più in vendita | il robot Monsieur Cuisine viola il brevetto

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Meglio prepararsi all’addio alche sarebbe in realtà più corretto chiamare. In Italia non sono pochi i possessori di questa soluzione venduta attraverso la ben nota catena di elettronica ciclicamente. Ad ogni nuovo via alla distribuzione sono in molti a prediligere l’opzione economica alla prodottooriginale e questo per una sostanziale uguaglianza delle due offerte tecnologiche ma a prezzi ben diversi. Dell’evidente clone si sono accorti i giudici spagnoli che hanno appena proclamato una sentenza destinata anche a far discutere. Secondo quanto stabilito dal tribunale di Barcellona ladovrà sia ritirare dal mercato spagnolo il suoda cucina ma anche cessarne l’esportazione. ...