Grande Fratello Vip: parla la psicologa Piera, svelati i segreti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per la prima volta, parla la psicologa del Grande Fratello Vip 2020 Piera Fiorillo: ecco perchè i vipponi vogliono parlare con lei. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, i concorrenti chiedono di parlare spesso con la psicologa Piera che li ascolta nella segretezza del confessionale. Oggi, in un'intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

