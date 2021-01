Da Renzi a Conte, chi vince e chi perde nella partita della crisi di governo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier è un vincitore dimezzato: ha incassato la fiducia ma si ritrova una maggioranza indebolita; il leader di Italia viva ha perso la scommessa e rischia la fuga di parlamentari da Iv; il Pd ora teme la concorrenza di un partito di Conte e Salvini non è certo di puntare tutto sulle elezioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier è un vincitore dimezzato: ha incassato la fiducia ma si ritrova una maggioranza indebolita; il leader di Italia viva ha perso la scommessa e rischia la fuga di parlamentari da Iv; il Pd ora teme la concorrenza di un partito die Salvini non è certo di puntare tutto sulle elezioni

