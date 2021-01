(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unaha realizzato dididopo che la Polizia nota le foto nel frattempo divenute virali: la strana storia arriva dall’Egitto Unaha realizzato su commissione, in occasione di una festa di compleanno, deidi. Fin qui nulla di strano, se non L'articolo proda Inews.it.

zazoomblog : Cupcake a forma di genitali designer viene arrestata - #Cupcake #forma #genitali #designer - CM_Memorabili : Realizza cupcake a forma di genitali: cake designer arrestata -

Ultime Notizie dalla rete : Cupcake forma

Inews24

“Mi hanno consegnato foto di genitali e mi hanno chiesto di realizzare tortine con questa forma”. Questo quanto detto da una cake designer egiziana alle forze dell’ordine che l’hanno arrestata per ave ...Una storia davvero inusuale quella che ha coinvolto la pasticciera in questione. Una forma davvero particolare per festeggiare un compleanno in un club sportivo di un quartiere ricco del Cairo, in Egi ...