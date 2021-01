Costruttori di poltrone: Ciampolillo passa dal voto in extremis a Conte al ministero dell’Agricoltura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il suo merito? Aver detto sì al governo Conte, ma soprattutto di averlo fatto in extremis, con l’ausilio del Var, del moviolone del Senato, con un tempismo e un opportunismo che ha regalato a Lello Ciampolillo, senatore ex Cinquestelle, le prime pagine di tutti i giornali. Dalla concitazione del voto di ieri sera alle ipotesi di un “premio” al “costruttore” Ciampolillo il passo è stato breve, brevissimo. E il diretto interessato, con una bella faccia tosta, già nella serata di ieri non faceva mistero delle sue ambizioni. Il premio a Ciampolillo: sarà ministro? “Certamente mi farebbe piacere un ruolo da sottosegretario o addirittura da ministro dell’Agricoltura, una materia che mi piace tanto”, ha dichiarato il senatore Ciampolillo, all’esterno del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il suo merito? Aver detto sì al governo, ma soprattutto di averlo fatto in, con l’ausilio del Var, del moviolone del Senato, con un tempismo e un opportunismo che ha regalato a Lello, senatore ex Cinquestelle, le prime pagine di tutti i giornali. Dalla concitazione deldi ieri sera alle ipotesi di un “premio” al “costruttore”il passo è stato breve, brevissimo. E il diretto interessato, con una bella faccia tosta, già nella serata di ieri non faceva mistero delle sue ambizioni. Il premio a: sarà ministro? “Certamente mi farebbe piacere un ruolo da sottosegretario o addirittura da ministro, una materia che mi piace tanto”, ha dichiarato il senatore, all’esterno del ...

