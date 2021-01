Così la vitamina D aiuta nella battaglia contro il Covid

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mariagiulia Porrello Un gruppo di ricercatori delle Università di Padova, di Parma e di Verona e degli istituti di ricerca CNR di Reggio Calabria e di Pisa ha messo in luce come l’assunzione diD riduca anche dell’80% il rischio di decesso LaD diminuisce decessi e trasferimenti in terapia intensiva dei pazienti positivi al-19 con comorbidità. Anche dell’80%. È questo il risultato del primo studio italiano pubblicato sulla rivista Nutrients a cui ha lavorato un gruppo di ricercatori dell’Università di Parma, dell’Università di Verona e degli Istituti di ricerca CNR di Reggio Calabria e Pisa, coordinati dal professor Sandro Giannini del dipartimento di medicina dell’Università di Padova. L’opera, rende noto l’ateneo padovano, evidenzia scientificamente l’effettivo ruolo della ...