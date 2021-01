Coppia di anziani bloccati a Montevergine, salvati dai Vigili del Fuoco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Oggi 20 gennaio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due uomini rimasti bloccati in auto insieme ai loro cani a causa della neve verso campo Maggiore a Montevergine. I due sono stati raggiunti con non poche difficoltà e riportati presso il Santuario di Montevergine dove hanno ricevuto le prime cure dal personale VVF. Successivamente si è provveduto al recupero dei due cani. I due anziani signori insieme ai loro cani e alla loro auto sono stati accompagnati presso la sede del Comando VVF di via Zigarelli, dove sono stati raggiunti dai loro parenti per essere riportati a casa nel Napoletano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Oggi 20 gennaio idelsono intervenuti per soccorrere due uomini rimastiin auto insieme ai loro cani a causa della neve verso campo Maggiore a. I due sono stati raggiunti con non poche difficoltà e riportati presso il Santuario didove hanno ricevuto le prime cure dal personale VVF. Successivamente si è provveduto al recupero dei due cani. I duesignori insieme ai loro cani e alla loro auto sono stati accompagnati presso la sede del Comando VVF di via Zigarelli, dove sono stati raggiunti dai loro parenti per essere riportati a casa nel Napoletano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Avellino – Oggi 20 gennaio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due uomini rimasti bloccati in auto insieme ai loro cani a causa della neve verso campo Maggiore a Montevergine. I due son ...

