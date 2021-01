Coppa Italia, la parola ad Inzaghi e a D’Aversa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Domani sera giovedì 21 gennaio, è in programma Lazio – Parma, sfida valevole per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. La partita si giocherà allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle 21.15. I biancocelesti ospiteranno i crociati che in campionato ordinario hanno battuto per per 0-2. Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare l’imminente gara. Coppa Italia: Lazio – Parma, in Tv e formazioni Coppa Italia, Inzaghi: “Parma? Sfida importante” L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha espresso il proprio parere in merito alla prossima sfida contro la squadra di Roberto D’Aversa, il Parma. Il mister ha esordito dicendo: “Veniamo da un’ottima prestazione ma ciò che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Domani sera giovedì 21 gennaio, è in programma Lazio – Parma, sfida valevole per la qualificazione ai quarti di. La partita si giocherà allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle 21.15. I biancocelesti ospiteranno i crociati che in campionato ordinario hanno battuto per per 0-2. Simoneè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare l’imminente gara.: Lazio – Parma, in Tv e formazioni: “Parma? Sfida importante” L’allenatore della Lazio Simoneha espresso il proprio parere in merito alla prossima sfida contro la squadra di Roberto, il Parma. Il mister ha esordito dicendo: “Veniamo da un’ottima prestazione ma ciò che ...

