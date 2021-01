Conte vede leader e Mattarella, corsa contro il tempo per costituzione gruppi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Percorrere "nel più breve tempo possibile" la strada stretta per l'allargamento della maggioranza, evitando assolutamente di dare l'immagine di un governo "paralizzato". E' questa la missione del premier Giuseppe Conte, all'indomani del giorno più lungo del presidente del Consiglio, che ieri sera ha incassato dal Senato una stretta fiducia. Della situazione politica della maggioranza Conte ha riferito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un incontro definito "interlocutorio". Cinquanta minuti in cui il premier ha illustrato lo stato delle cose e, presumibilmente, il modo in cui intende muoversi nei prossimi giorni. Sui Contenuti del faccia a faccia non trapelano informazioni, ma è probabile che dal Capo dello Stato sia stato ribadito l'invito, espresso nel precedente ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Percorrere "nel più brevepossibile" la strada stretta per l'allargamento della maggioranza, evitando assolutamente di dare l'immagine di un governo "paralizzato". E' questa la missione del premier Giuseppe, all'indomani del giorno più lungo del presidente del Consiglio, che ieri sera ha incassato dal Senato una stretta fiducia. Della situazione politica della maggioranzaha riferito al presidente della Repubblica Sergio, in un indefinito "interlocutorio". Cinquanta minuti in cui il premier ha illustrato lo stato delle cose e, presumibilmente, il modo in cui intende muoversi nei prossimi giorni. Suinuti del faccia a faccia non trapelano informazioni, ma è probabile che dal Capo dello Stato sia stato ribadito l'invito, espresso nel precedente ...

StefanoFeltri : Qui si vede il talento dell'avvocato: Conte riesce a parlare a lungo dell'assalto a Capitol Hill senza mai nominare… - Mov5Stelle : Nonostante i risultati portati a casa da Conte con il #RecoveryFund, c’è chi in un momento simile vuole andare a el… - Gio8Go : RT @ilmarziano1: Il Ciampolillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo Sia colpa del cagotto Lo chiama il gruppo misto… - SavioFicorella : RT @SADIComic: #ciampolillo intervistato dalla Merlino Perche' ha votato SI Vede, perche' ho telefonato prima a Mamma e Papa' e loro mi ha… - PaoloBorg : @filippotorella Veramente oggi Repubblica scrive che non si vede ancora una agenda di governo di Conte Quindi a voi… -