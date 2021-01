Calciomercato – Napoli e Roma sono entrambi interessati a Tavares (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’interesse del Napoli per Nuno Tavares è ormai noto. Il terzino del Benfica, però, piace anche ad altri club tra cui la Roma. Nuno Tavares, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’interesse delper Nunoè ormai noto. Il terzino del Benfica, però, piace anche ad altri club tra cui la. Nuno, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : Il contratto è arrivato, ma #Milik non accetta le condizioni del #Napoli tra clausola (non valida per l'Italia) e c… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - DiMarzio : #Calciomercato | Un ultimo ostacolo da superare per il passaggio di #Milik all'#OlympiqueMarseille - Anna82881632 : RT @gennaromigliore: Il ruolo del presidente del consiglio è anche quello di fare una sintesi tra le forze politiche che lo sostengono. Inv… - aylaf__ : RT @capuanogio: I primi 20 club europei per investimenti sul #calciomercato nell'anno 2020. Ci sono tre italiane: #Juventus (5°) #Napoli (9… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli 19 gennaio: Milik al Marsiglia, si tratta ancora Sport Fanpage Supercoppa, spot per il calcio italiano: tutti i 5 continenti collegati

Tutto il Mondo attende la Supercoppa Italiana, dall’Angola allo Zimbabwe, tutti i 5 continenti saranno collegati per Juventus-Napoli. Il mondo mediatico punterà stasera i riflettori sul Mapei Stadium ...

SUPERCOPPA - Juventus-Napoli, Albarella: "Partita importante per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre"

“La partita di stasera sarà importante per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre - queste le parole di Eugenio Albarella, preparatore atletico con un passato, tra le tante, nel Napoli e n ...

Tutto il Mondo attende la Supercoppa Italiana, dall’Angola allo Zimbabwe, tutti i 5 continenti saranno collegati per Juventus-Napoli. Il mondo mediatico punterà stasera i riflettori sul Mapei Stadium ...“La partita di stasera sarà importante per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre - queste le parole di Eugenio Albarella, preparatore atletico con un passato, tra le tante, nel Napoli e n ...