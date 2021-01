Borsellino-quater, i giudici: «La strage di via D’Amelio non dovuta alla trattativa Stato-mafia» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paolo Borsellino fu ucciso dalla mafia, ma non per effetto della trattativa Stato-mafia. È questa la sintesi della sentenza del processo Borsellino-quater, le cui motivazioni sono state oggi depositate dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta. Significa che crolla la tesi che fa discendere la strage di via D’Amelio dalla decisione di Cosa Nostra di cercare nuovi equilibri politici dopo la rottura di quelli tradizionali. È la tesi, per intenderci, riproposta da Report nelle settimane scorse. Secondo tale vulgata, il magistrato sarebbe Stato sacrificato sull’altare di una trattativa tra pezzi dello Stato e mafia, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paolofu ucciso d, ma non per effetto della. È questa la sintesi della sentenza del processo, le cui motivazioni sono state oggi depositate dCorte d’assise d’appello di Caltanissetta. Significa che crolla la tesi che fa discendere ladi viadecisione di Cosa Nostra di cercare nuovi equilibri politici dopo la rottura di quelli tradizionali. È la tesi, per intenderci, riproposta da Report nelle settimane scorse. Secondo tale vulgata, il magistrato sarebbesacrificato sull’altare di unatra pezzi dello, ...

