Biathlon in tv anche sulla RAI per Anterselva! La tappa italiana in chiaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Biathlon da domani, giovedì 21, a domenica 24 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: ad Anterselva si terrà la settima tappa del circuito maggiore. Dieci gli italiani in gara, con cinque donne, ovvero Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Michela Carrara, ed altrettanti uomini, ovvero Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon ad Anterselva ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilda domani, giovedì 21, a domenica 24 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: ad Anterselva si terrà la settimadel circuito maggiore. Dieci gli italiani in gara, con cinque donne, ovvero Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Michela Carrara, ed altrettanti uomini, ovvero Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibilesu DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della Coppa del Mondo 2020-2021 diad Anterselva ...

zazoomblog : Biathlon in tv anche sulla RAI per Anterselva! La tappa italiana in chiaro - #Biathlon #anche #sulla #Anterselva! - flamminiog : RT @Coninews: La Coppa del Mondo di biathlon arriva in Italia. ???? La tappa in programma ad Anterselva, da giovedì 21 a domenica 24, sarà l… - BiathlonItalia : RT @Coninews: La Coppa del Mondo di biathlon arriva in Italia. ???? La tappa in programma ad Anterselva, da giovedì 21 a domenica 24, sarà l… - SCervarelli : RT @Coninews: La Coppa del Mondo di biathlon arriva in Italia. ???? La tappa in programma ad Anterselva, da giovedì 21 a domenica 24, sarà l… - Coninews : La Coppa del Mondo di biathlon arriva in Italia. ???? La tappa in programma ad Anterselva, da giovedì 21 a domenica… -