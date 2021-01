Alessandria-Como: le ultime su formazioni e dove vederla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il recupero della diciottesima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro di vertice assai interessante: Alessandria–Como. La sfida è in programma allo Stadio Moccagatta di Alessandria, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 15. Il momento dell’Alessandria L’Alessandria, attualmente al quarto posto e distante sei lunghezze dal Como e ben undici dal Renate capolista, con una vittoria oggi potrebbe rilanciarsi perlomeno per migliorare la posizione in classifica in vista dei playoff. Di ieri la notizia dell’arrivo di Di Gennaro dal Livorno, pronto a rafforzare il miglior reparto arretrato del Girone (solo 16 i gol subiti sinora). Una vittoria oggi sicuramente rilancerebbe i grigi, che arrivano a questa sfida da un deludente pareggio a reti bianche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il recupero della diciottesima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro di vertice assai interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Moccagatta dile due squadre scenderanno in campo alle ore 15. Il momento dell’L’, attualmente al quarto posto e distante sei lunghezze dale ben undici dal Renate capolista, con una vittoria oggi potrebbe rilanciarsi perlomeno per migliorare la posizione in classifica in vista dei playoff. Di ieri la notizia dell’arrivo di Di Gennaro dal Livorno, pronto a rafforzare il miglior reparto arretrato del Girone (solo 16 i gol subiti sinora). Una vittoria oggi sicuramente rilancerebbe i grigi, che arrivano a questa sfida da un deludente pareggio a reti bianche ...

