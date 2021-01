Zlatan Ibrahimovic | quando la tecnica fa rima con estetica

OptaPaolo : 9 - Per la prima volta nella sua carriera nei Top-5 campionati europei, Zlatan #Ibrahimovic ha trovato il gol per n… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Mandzukic? Cosi ne abbiamo due che mettono paura all’avversario. Credo allo scudetto? Credo in me,… - mirkocalemme : Mai visto un 39enne decisivo come questo #Ibrahimovic. Zlatan è uno spettacolo, un inno al talento e al sacrificio.… - PieAgo95 : IBRAHIMOVIC | ???? Con la doppietta realizzata a #Cagliari, prima gara giocata nel 2021, Zlatan #Ibrahimovic ha segna… - sportli26181512 : Milan, Ibra in gol per nove gare da titolare consecutive: Anche ieri Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il segno con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Zlatan Ibrahimovic

Milan said the Croatia veteran “agreed on a deal until the end of the current season with an option to extend the contract for the next one.” Mandžukic returns to Serie A w ...Lo avevamo ventilato alcuni giorni fa: il Milan aveva messo gli occhi su Mario Mandzukic, ariete senza contratto che piaceva a Maldini.