Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021)DEL 19 GENNAIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASULL’A91FIUMICINO ABBIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. CODE PER LAVORI ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA SULLA CASSIA SI RALLENTA IN ENTRABE LE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E L’OGIATA STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO METROPOLITANO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI SULLA LINEA A DELLA METRO DA DOMANI FINO AL 24 GENNAIO SARA’ CHIUSA STAZIONE SPAGNA SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO ...