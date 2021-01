Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 11:10 (Di martedì 19 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la camera vota la fiducia al premier conte con 321 voti a favore 259 contrari e 27 astenuti Ottenendo la maggioranza assoluta l’esecutivo supera così il Primo scoglio dopo l’abbandono della delegazione di Italia viva oggi l’appuntamento decisivo il voto del Senato la deputata di Forza Italia Renata Polverini ha votato la fiducia al Governo Conte annunciato di lasciare Forza Italia voltiamo pagina al secondo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle Ultime 24 ore si sono registrati 8824 nuovi casi a fronte di 158674 tamponi effettuati 377 i decessi nelle 24 ore i casi erano stati 12545 con 377 decessi e 211078 tamponi la conferenza delle RegioniBrusati dopo le 22 ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro speranza per oggi o al massimo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la camera vota la fiducia al premier conte con 321 voti a favore 259 contrari e 27 astenuti Ottenendo la maggioranza assoluta l’esecutivo supera così il Primo scoglio dopo l’abbandono della delegazione di Italia viva oggi l’appuntamento decisivo il voto del Senato la deputata di Forza Italia Renata Polverini ha votato la fiducia al Governo Conte annunciato di lasciare Forza Italia voltiamo pagina al secondo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle24 ore si sono registrati 8824 nuovi casi a fronte di 158674 tamponi effettuati 377 i decessi nelle 24 ore i casi erano stati 12545 con 377 decessi e 211078 tamponi la conferenza delle RegioniBrusati dopo le 22 ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro speranza per oggi o al massimo ...

(ANSA) - MOSCA, 19 GEN - La Russia ha registrato 21.734 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 18 novembre. Lo ha detto il centro di crisi federale anti-coronavirus. Il conte ...

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Ben 185 ispezioni, 468 controlli, 55 illeciti rilevati, 1.621,50 Kg di prodotto ittico sequestrato, 92mila euro di sanzioni elevate: sono questi i numeri di "Frontiere ...

