Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale martedì 19 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in forte del risultato ottenuto da camera 321 Sì alla fiducia oltre la maggioranza assoluta Giuseppe Conte sarà oggi al Senato Dov’è il passaggio sarà più delicato alla prima prova dell’aula Italia viva si è astenuta 159 i contrari Butano Sì 5 deputati ex Movimento 5 Stelle il dissidente Andrea colletti l’Azzurra Oreste Renata Polverini con te chiesto di voltare pagina per Lando se volenterosi viale europei impegnandosi per una nuova legge elettorale in senso proporzionale per il PD la maggioranza assoluta è un fatto politico importante Renzi dice risicata tra due mesi sono da capo il centro-destra continua a sperare nel voto anticipato non alternata in corsa la conferenza delle regioni riunita fino a tarda sera ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro speranza ...