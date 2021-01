Traffico Roma del 19-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati nessuna novità di rilievo nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare brave incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio alla tangenziale est in tangenziale coda verso San Giovanni trattazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila per il ghiaccio ancora chiusa la panoramica tra Monte Mario Piazzale Clodio chiusa per lo stesso motivo anche via Edmondo De Amicis e tra lo stadio Olimpico è via della Camilluccia abbiamo chiuso in via della Pineta Sacchetti per un incidente avvenuto all’altezza di via Francesco crucitti la polizia locale Ci segnala per lavoro incolonnamento in via della all’altezza di via lunedì Somaini e anche stamani ci sono disagi sul viadotto della Magliana ci riferiamo allaFiumicino dove per lavori si sono formate code ...