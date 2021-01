Tavares | Stellantis mossa offensiva Nel 2021 39 modelli elettrici

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 19 gennaio 2021)punta a essere piu’ “grande che grossa, anche se useremo l’effetto scala per innovare” e per vincere le sfide del futuro. Lo ha detto Carlos, ceo di, in occasione della prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. Mentre il titolo continua a salire in borsa. “La nascita L'articolo