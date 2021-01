Stellantis parte a razzo a Wall Street (+ 11%).L’a.d. Tavares: “39 vetture elettriche entro fine anno” (Di martedì 19 gennaio 2021) Stellantis, sesto gruppo automobilistico al mondo nato dall’unione della francese Psa con Fca, parte con il turbo anche a Wall Street. Il titolo, la cui sigla è “STLA”, guadagna in apertura l’11%. Ieri Stellantis, con Wall Street chiusa per festività, aveva debuttato sulle borse europee con un progresso del 7,5%. Oggi il titolo guadagna a Milano il 2,6%. “Oggi è il primo giorno della nostra nuova storia. E’ l’inizio di un viaggio entusiasmante. Un’azienda ben posizionata per competere nei mercati globali, con 39 veicoli elettrificati disponibili entro la fine del 2021. Un gruppo di dimensioni significative e con posizioni commerciali consolidate in Europa, Nord America e America Latina”. Ha detto Carlos Tavares, già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021), sesto gruppo automobilistico al mondo nato dall’unione della francese Psa con Fca,con il turbo anche a. Il titolo, la cui sigla è “STLA”, guadagna in apertura l’11%. Ieri, conchiusa per festività, aveva debuttato sulle borse europee con un progresso del 7,5%. Oggi il titolo guadagna a Milano il 2,6%. “Oggi è il primo giorno della nostra nuova storia. E’ l’inizio di un viaggio entusiasmante. Un’azienda ben posizionata per competere nei mercati globali, con 39 veicoli elettrificati disponibililadel 2021. Un gruppo di dimensioni significative e con posizioni commerciali consolidate in Europa, Nord America e America Latina”. Ha detto Carlos, già ...

