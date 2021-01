Senato | fiducia a Conte con 156 voti sì | 140 no e 16 astenuti Sì di Nencini Iv e di due senatori di Fi Il premier | ora maggioranza più solida

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - you_trend : ?? #BREAKING Secondo il nostro conteggio, #Conte ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza relativa Senator… - matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia al governo Pd - 5 Stelle, cosa diceva il… - GloriaBonzo : Dopo le pessime scene di stasera al #senato, la mancanza di rispetto istituzionale da parte di tutti, ho fiducia s… - Zamberlett : RT @GiorgiaMeloni: I numeri parlano chiaro: il governo ha chiesto al #Senato la fiducia e non ha ottenuto né la maggioranza assoluta né que… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato fiducia

IL GIORNO

Dopo il risultato della fiducia al Senato, dove Giuseppe Conte non ha raggiunto la maggioranza assoluta, il centrodestra vuole parlare con Sergio Mattarella ...Niente maggioranza assoluta in Senato ma 156 voti favorevoli alla fiducia consentono al governo di andare avanti , per il momento. I no sono 140, ...