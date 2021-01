Roma, continuano i contatti con il Papu Gomez: i dettagli (Di martedì 19 gennaio 2021) La Roma non ha chiuso a Papu Gomez nonostante reputi il suo cartellino troppo alto. I dettagli di affare difficile ma non impossibile Non si sono arrestati i contatti fra la Roma e l’entourage del Papu Gomez, come segnalato da calciomercato.com. Come sempre in caso di trattativa difficile la formula è quella di un affare difficile ma non impossibile. L’Atalanta chiede 13 milioni, la Roma non andrà oltre i 10 ma potrebbe fare leva sui buoni rapporti con la società nerazzurra una volta trovato l’accordo economico sulla base di 2,5 milioni più bonus, ovvero la stessa cifra chiesta da Stephan El Shaarawy. Ovviamente la famiglia Percassi al momento sta resistendo sulle proprie richieste in quanto non vuole inforzare una diretta concorrente ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Lanon ha chiuso anonostante reputi il suo cartellino troppo alto. Idi affare difficile ma non impossibile Non si sono arrestati ifra lae l’entourage del, come segnalato da calciomercato.com. Come sempre in caso di trattativa difficile la formula è quella di un affare difficile ma non impossibile. L’Atalanta chiede 13 milioni, lanon andrà oltre i 10 ma potrebbe fare leva sui buoni rapporti con la società nerazzurra una volta trovato l’accordo economico sulla base di 2,5 milioni più bonus, ovvero la stessa cifra chiesta da Stephan El Shaarawy. Ovviamente la famiglia Percassi al momento sta resistendo sulle proprie richieste in quanto non vuole inforzare una diretta concorrente ...

