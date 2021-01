Roma, bimbo ingerisce la cocaina del padre e finisce in overdose in ospedale. I genitori: «Siamo stati distratti» (e aspettano anche un secondo figlio) (Di martedì 19 gennaio 2021) Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto a Roma nei giorni scorsi. Un bimbo di appena 13 mesi è finito in ospedale in overdose per aver assunto della cocaina lasciata “incustodita” dal padre. Una «distrazione», così si difenderà il genitore, che poteva davvero costare cara al piccolo. Roma: bimbo ingerisce della cocaina, è grave in ospedale Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli stessi genitori, residenti nel viterbese. Uno stato di eccitazione improvviso non spiegabile, poi il sopraggiungere di quella che sembrava una crisi epilettica. E invece era stata la “polvere bianca“. Sulla dinamica, sulla quale ora indaga la Polizia, i dettagli non sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto anei giorni scorsi. Undi appena 13 mesi è finito ininper aver assunto dellalasciata “incustodita” dal. Una «distrazione», così si difenderà il genitore, che poteva davvero costare cara al piccolo.della, è grave inAd accorgersi che qualcosa non andava sonogli stessi, residenti nel viterbese. Uno stato di eccitazione improvviso non spiegabile, poi il sopraggiungere di quella che sembrava una crisi epilettica. E invece era stata la “polvere bianca“. Sulla dinamica, sulla quale ora indaga la Polizia, i dettagli non sono ...

Il papà ha parzialmente ammesso le sue colpe: “È possibile che abbia trovato delle tracce sul divano, non posso escludere che sia caduta a me ...

Umberto I, il piccolo è fuori pericolo. La droga caduta sul divano dove l’uomo si era seduto poco prima. La corsa in ambulanza da Civita Castellana, poi le indagini della polizia. I genitori rischiano ...

