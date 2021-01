Record di vittime in Regno Unito: oltre 1.600. Germania, verso lockdown prolungato al 14 febbraio. In Israele fino al 31 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovo Record assoluto di decessi in Gran Bretagna. L’ultimo bollettino sanitario del Regno parla di 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia. Lo certificano i dati governativi diffusi oggi, che includono un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. I nuovi contagi giornalieri, influenzati dalla diffusione della nuova variante del virus, sono scesi invece a 33.355, contro i 37.535 di ieri. Il governo centrale e i 16 Länder tedeschi hanno raggiunto un accordo per l’estensione del lockdown duro fino al 14 febbraio. Angela Merkel riesce quindi a ottenere il prolungamento delle restrizioni chiesto pubblicamente nelle scorse settimane, decisione auspicata anche dagli operatori sanitari, visto che alcuni ospedali sono ancora in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovoassoluto di decessi in Gran Bretagna. L’ultimo bollettino sanitario delparla di 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia. Lo certificano i dati governativi diffusi oggi, che includono un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. I nuovi contagi giornalieri, influenzati dalla diffusione della nuova variante del virus, sono scesi invece a 33.355, contro i 37.535 di ieri. Il governo centrale e i 16 Länder tedeschi hanno raggiunto un accordo per l’estensione delduroal 14. Angela Merkel riesce quindi a ottenere il prolungamento delle restrizioni chiesto pubblicamente nelle scorse settimane, decisione auspicata anche dagli operatori sanitari, visto che alcuni ospedali sono ancora in ...

In attesa di comunicazioni ufficiali, resta da capire se le attuali restrizioni saranno rafforzate, come auspicato dalla Cancelliera. Sul tavolo il coprifuoco notturno, l'obbligo di indossare mascheri ...

I numeri del Coronavirus a Palermo si fanno sempre più preoccupanti . In attesa che le nuove misure restrittive da zona rossa regionale portino dei miglioramenti e aiutino a contenere l'incremento dei ...

