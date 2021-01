Prenotazione vaccino Covid-19 su Salutelazio it | come e quando procedere

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Occhi puntati sul portale.it per ladel-19. Qualche ora fa la regione Lazio ha fatto sapere che la campagna di vaccinazione per gli over 80 è alle porte con modalità di pianificazione ben precise. Occorrerà fare richiesta per partecipare al programma prevalentemente per via telematica ma niente paura, perché ci sarà anche un canale più tradizionale (attraverso i medici di base). Per ladel-19 per tutti gli anziani di età superiore agli 80 anni si parte lunedì 25 gennaio. Bisognerà recarsi direttamente sul sito.it per pianificare la somministrazione della prima dose. La campagna partirà effettivamente il prossimo 1 febbraio. Al momento della...