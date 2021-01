Poco mossi i mercati europei, bene Piazza Affari (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, in una giornata in cui i principali listini azionari europei scambiano Poco sopra la parità. La borsa di Milano è spinta dal rally di Stellantis, che continua a guadagnare dopo il debutto di ieri. Oggi la società si quoterà anche a Wall Street. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.842,7 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,53 dollari per barile. Si riduce di Poco lo spread, che si porta a +113 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,59%. Tra i listini europei bilancio positivo per Francoforte, che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua in positivo la seduta finanziaria di, in una giornata in cui i principali listini azionariscambianosopra la parità. La borsa di Milano è spinta dal rally di Stellantis, che continua a guadagnare dopo il debutto di ieri. Oggi la società si quoterà anche a Wall Street. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.842,7 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,53 dollari per barile. Si riduce dilo spread, che si porta a +113 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,59%. Tra i listinibilancio positivo per Francoforte, che ...

alexthequeeen_ : RT @brasilonia: comunque ormai vivendo solo per vedere dayane con quella giacca bianca con sotto niente scarpe col tacco rosse e capelli mo… - brasilonia : comunque ormai vivendo solo per vedere dayane con quella giacca bianca con sotto niente scarpe col tacco rosse e ca… - uncowfortable : @stylesmiama non so come sia la zona perché non vivo a Napoli, però ci sono stata poco più di un anno fa ed eravamo… - ansa_economia : Borsa: Milano cauta (+0,29%) dopo Conte, avanza Stellantis. Poco mossi anche gli altri listini europei #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano cauta (+0,29%) dopo Conte, avanza Stellantis: Poco mossi anche gli altri listini europei -

Ultime Notizie dalla rete : Poco mossi Carburanti, prezzi poco mossi - Focus Energia Agenzia ANSA Poco mossi i mercati europei, bene Piazza Affari

Continua in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, in una giornata in cui i principali listini azionari europei scambiano poco sopra ...

Partenza positiva a Piazza Affari. Spread poco mosso a 114 punti

L'indice Ftse Mib apre la seduta odierna guadagnando lo 0,61% a 22.635 punti. L'All-Share apre a 24.629 punti (+0,58%). Dopo i primi scambi, positive anche le borse europee ...

Continua in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, in una giornata in cui i principali listini azionari europei scambiano poco sopra ...L'indice Ftse Mib apre la seduta odierna guadagnando lo 0,61% a 22.635 punti. L'All-Share apre a 24.629 punti (+0,58%). Dopo i primi scambi, positive anche le borse europee ...