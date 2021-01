Peaky Blinders terminerà con la sesta stagione (Di martedì 19 gennaio 2021) Le burrascose vicende degli Shelby volgeranno presto al termine: nelle scorse ore, infatti, la Bbc ha reso noto che la sesta stagione di Peaky Blinders sarà l’ultima. L’annuncio è arrivato in concomitanza con l’inizio delle riprese lo scorso lunedì, che sono dunque ripartite nonostante le durissime restrizioni legate al coronavirus in vigore in tutto il Regno Unito. La serie, particolarmente amata dal pubblico ma anche dalla critica per il realismo e le svolte avvincenti, racconta la storia di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, che assieme alla sua famiglia arriva ad avere un ruolo di primo piano nella scena criminale di Birmingham e nella politica dell’intero paese. Il creatore di Peaky Blinders Steven Knight aveva parlato in passato dell’intenzione di realizzare fino a ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) Le burrascose vicende degli Shelby volgeranno presto al termine: nelle scorse ore, infatti, la Bbc ha reso noto che ladisarà l’ultima. L’annuncio è arrivato in concomitanza con l’inizio delle riprese lo scorso lunedì, che sono dunque ripartite nonostante le durissime restrizioni legate al coronavirus in vigore in tutto il Regno Unito. La serie, particolarmente amata dal pubblico ma anche dalla critica per il realismo e le svolte avvincenti, racconta la storia di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, che assieme alla sua famiglia arriva ad avere un ruolo di primo piano nella scena criminale di Birmingham e nella politica dell’intero paese. Il creatore diSteven Knight aveva parlato in passato dell’intenzione di realizzare fino a ...

