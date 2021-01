Milan, tutto fatto per la cessione di Conti al Parma (Di martedì 19 gennaio 2021) Per l’approdo di Andrea Conti al Parma manca poco, il Milan ha deciso di lasciare andare il laterale destro scivolato nelle gerarchie per l’ottimo rendimento di Calabria e i tanti infortuni Siamo ai dettagli per il trasferimento di Andrea Conti dal Milan al Parma. Una trattativa che va avanti da tempo e come sottolinea ‘tuttomercatoweb.com’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Per l’approdo di Andreaalmanca poco, ilha deciso di lasciare andare il laterale destro scivolato nelle gerarchie per l’ottimo rendimento di Calabria e i tanti infortuni Siamo ai dettagli per il trasferimento di Andreadalal. Una trattativa che va avanti da tempo e come sottolinea ‘mercatoweb.com’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

