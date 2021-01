Matteo Renzi: "Non ho più il vincolo di maggioranza, sono sereno. Votiamo contro Bonafede" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Oggi dovevano asfaltarci ma non hanno la maggioranza”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Porta a Porta’. “Mi sembra evidente” che da oggi saremo opposizione “il presidente del Consiglio ha scelto di costituire un’altra maggioranza, non ci vuole con se”, ha aggiunto. “Non ho più il vincolo di maggioranza, sono sereno, non devo più votare per Bonafede”. La settimana prossima Italia viva “voterà contro la relazione del ministro della Giustizia Bonafede sulla giustizia”. Questa la prima reazione del leader di Italia viva dopo il voto di fiducia a favore di Conte al Senato. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Oggi dovevano asfaltarci ma non hanno la”. Lo dicea ‘Porta a Porta’. “Mi sembra evidente” che da oggi saremo opposizione “il presidente del Consiglio ha scelto di costituire un’altra, non ci vuole con se”, ha aggiunto. “Non ho più ildi, non devo più votare per”. La settimana prossima Italia viva “voteràla relazione del ministro della Giustiziasulla giustizia”. Questa la prima reazione del leader di Italia viva dopo il voto di fiducia a favore di Conte al Senato.

