"Manca poco…". Anna Tatangelo: l'annuncio a sorpresa, i fan non ne sapevano nulla. E ora sono felicissimi (Di martedì 19 gennaio 2021) sono passati anni da quando Anna Tatangelo muoveva i suoi primi passi nel mondo della musica italiana. Era addirittura il 1999 quando la cantante di Sora partecipava, a soli 12 anni, al Minifestival della canzone di Viterbo, arrivando seconda e poi aggiudicandoselo l'anno successivo. Poi tanti altre manifestazioni canore e la frequenza all'Accademia Musicale di Sora ne hanno affinato il talento. Il primo riconoscimento importante a livello nazionale Anna lo conquista nel 2002 a 15, vincendo nella categoria Giovani del Festival di Sanremo con il brano Doppiamente fragili composto da Marco Del Freo e David Marchetti. Il successo arriva poi con la canzone Ragazza di periferia, con la quale si classifica terza nella categoria Donne a Sanremo. Poi la storia con Gigi D'Alessio resa nota nel 2006 ma iniziata l'anno prima.

