Lo Spezia elimina la Roma in Coppa Italia: 4-2 d.t.s., i liguri volano ai quarti. Pasticcio dei giallorossi con 6 cambi: è irregolare (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo Spezia ha sconfitto la Roma per 4-2 dopo i tempi supplementari e si è così qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia 2021 di calcio. Grande colpo della compagine ligure, che espugna lo Stadio Olimpico e si guadagna un nuovo big match contro il Napoli. I bianconeri sono passati in vantaggio per 2-0 nel primo quarto d’ora. I giallorossi hanno recuperato e hanno mandato la contesa ai trenta minuti aggiuntivi, incominciati con due espulsioni per i padroni di casa e poi proseguiti col sigillo risolutoe di Verdi. Attenzione: la Roma perderà questa partita a tavolino per 3-0 perché ha effettuato sei sostituzioni (l’ultima al 95?, Ibanez per Pedro), non si può effettuare a termini di regolamento. LA CRONACA DELLA PARTITA: Lo Spezia passa in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Loha sconfitto laper 4-2 dopo i tempi supplementari e si è così qualificato aidi finale della2021 di calcio. Grande colpo della compagine ligure, che espugna lo Stadio Olimpico e si guadagna un nuovo big match contro il Napoli. I bianconeri sono passati in vantaggio per 2-0 nel primo quarto d’ora. Ihanno recuperato e hanno mandato la contesa ai trenta minuti aggiuntivi, incominciati con due espulsioni per i padroni di casa e poi proseguiti col sigillo risolutoe di Verdi. Attenzione: laperderà questa partita a tavolino per 3-0 perché ha effettuato sei sostituzioni (l’ultima al 95?, Ibanez per Pedro), non si può effettuare a termini di regolamento. LA CRONACA DELLA PARTITA: Lopassa in ...

