L’intelligenza artificiale delle startup aiuterà i medici contro Covid-19

(Di martedì 19 gennaio 2021) Digital Human Brain Covered with NetworksColmare la distanza tra il settore digitale e i sistemi sanitari dei paesi dell’Unione europea, con un programma di accelerazione di progetti e soluzioni cliniche in grado di sfruttare le tecnologie di intelligenzanell’analisi dei dati per la lotta a-19. È l’obiettivo del programma-X, finanziato dal fondo europeo Horizon2020, della durata di due anni durante i quali verranno investiti 4 milioni di euro in progetti capaci di migliorare i processi di diagnosi, prognosi e follow-up dei pazienti. Il programma è rivolto ao pmi innovative in grado di avanzare proposte tecnologiche di livello Trl7+, che abbiano ottenuto o stiano per ottenere il marchio Ce. I partecipanti possono candidarsi da soli (modalità single player), con un progetto convalidato ...