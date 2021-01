La pagina Facebook “Le più belle frasi di Osho” non è più disponibile: è stata oscurata? (Di martedì 19 gennaio 2021) Da questa mattina, 19 gennaio, non è più disponibile la popolare pagina Facebook di satira “Le più belle frasi di Osho“, curata dall’autore romano Federico Palmaroli. Effettuando la ricerca sul social network la pagine non compare più in elenco e, con essa, sono spariti anche tutti i suoi post e le sue vignette sono spariti. Non si conoscono i motivi di questa sparizione improvvisa, l’ipotesi è che la pagina possa esser stata oscurata temporaneamente da Facebook. Resta visibile invece il profilo Twitter @lefrasidiOsho, ma l’ultimo twit risale a 12 ore fa e non sono giunte dichiarazioni né commenti da parte di Palmaroli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Da questa mattina, 19 gennaio, non è piùla popolaredi satira “Le piùdi“, curata dall’autore romano Federico Palmaroli. Effettuando la ricerca sul social network la pagine non compare più in elenco e, con essa, sono spariti anche tutti i suoi post e le sue vignette sono spariti. Non si conoscono i motivi di questa sparizione improvvisa, l’ipotesi è che lapossa essertemporaneamente da. Resta visibile invece il profilo Twitter @ledi, ma l’ultimo twit risale a 12 ore fa e non sono giunte dichiarazioni né commenti da parte di Palmaroli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

IlContiAndrea : ?? EMMA & ALESSANDRA AMOROSO DOMANI 19 gennaio dalle ore 17:15 in diretta Facebook sulla pagina di @FQMagazineit (… - fattoquotidiano : Altro che politica, altro che pandemia: il duello sui massimi sistemi tra Carlo Calenda e Clemente Mastella pare sc… - Affaritaliani : Facebook, la pagina 'Le più belle frasi di Osho' non è più raggiungibile - CAvenali : RT @LazioInnova: ?? Mercoledì 20 gennaio ore 15.00 ?? #LazioRegioneSostenibile: Webinar per enti locali ?? Diretta streaming sulla pagina #f… - Fedex546 : RT @AndreaVenanzoni: Un nuovo durissimo colpo all’odio online: la benemerita culla del pensiero democratico contemporaneo che risponde al n… -