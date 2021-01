Inter, si aspetta il ritorno di Sensi: le sue condizioni (Di martedì 19 gennaio 2021) Stefano Sensi potrebbe rappresentare un importante rinforzo per l’Inter in vista dei prossimi impegni. Il tecnico dell’Inter aspetta il suo recupero Il tecnico dell’Inter Antonio Conte aspetta Stefano Sensi, ancora alle prese con l’infortunio accusato nei minuti precedenti alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky, la decisione di non farlo scendere in campo al Franchi sarebbe stata solo una precauzione presa di fronte allo spavento provato i giocatore. Al momento una data precisa per il suo ritorno in campo non c’è ancora ma il tecnico nerazzurro spera di averlo a disposizione per fargli giocare qualche spezzone nel corso dei prossimi match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Stefanopotrebbe rappresentare un importante rinforzo per l’in vista dei prossimi impegni. Il tecnico dell’il suo recupero Il tecnico dell’Antonio ConteStefano, ancora alle prese con l’infortunio accusato nei minuti precedenti alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky, la decisione di non farlo scendere in campo al Franchi sarebbe stata solo una precauzione presa di fronte allo spavento provato i giocatore. Al momento una data precisa per il suoin campo non c’è ancora ma il tecnico nerazzurro spera di averlo a disposizione per fargli giocare qualche spezzone nel corso dei prossimi match. Leggi su Calcionews24.com

